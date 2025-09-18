L’aire à mots : Atelier d’écriture inventive Mairie du 10e arrondissement PARIS

L’aire à mots : Atelier d’écriture inventive Mairie du 10e arrondissement PARIS jeudi 18 septembre 2025.

L’aire à mots vous convie à un atelier d’écriture inventive intitulé « Contre vents et marées », un lieu privilégié pour s’éloigner quelques instants de la tempête. Venez explorer votre climat intérieur ou bien exprimer celui du monde qui nous entoure. Ensemble, trouvons les mots pour dire, pour écrire et pour inventer de quoi nous prémunir contre vents et marées.

Dans le cadre de la 30e saison des rencontres interculturelles du 10e, dont le thème est « Avis de Tempête », l’association l’Aire à Mots et le collectif d’associations Ensemble, nous sommes le 10e vous invite cet atelier d’écriture inventive.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

