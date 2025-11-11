Laissac Biathlon Trail Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église

Laissac Biathlon Trail

Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : 24 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Tarif Hors frais de plateforme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’association Action 12 organise le Laissac Biathlon trail. Plusieurs courses adulte et enfant. Inscriptions en ligne sur Biathlon-trail.fr ou directement sur www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

9h30 DEPART

Accessible à partir de la catégorie Cadet

Lieu Laissac, 12310

Retrait des dossards à partir de 9h, le dimanche 18 janvier

Tir à la carabine laser sur cibles

Ravitaillement final pour tous

INSCRIPTIONS EN LIGNE

https://www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail 24 .

Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 9 50 25 02 29 action12@action12.fr

English :

The Action 12 association is organizing the Laissac Biathlon trail. Several races for adults and children. Online registration at Biathlon-trail.fr or directly at www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

German :

Der Verein Action 12 organisiert den Laissac Biathlon Trail. Mehrere Rennen für Erwachsene und Kinder. Anmeldungen online auf Biathlon-trail.fr oder direkt auf www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

Italiano :

L’associazione Action 12 organizza il percorso di biathlon di Laissac. Diverse gare per adulti e bambini. Iscrizioni online su Biathlon-trail.fr o direttamente su www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

Espanol :

La asociación Action 12 organiza el circuito de biatlón de Laissac. Varias carreras para adultos y niños. Inscripciones en línea en Biathlon-trail.fr o directamente en www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

