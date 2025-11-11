Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Laissac Biathlon Trail Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église dimanche 18 janvier 2026.

Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-01-18
fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’association Action 12 organise le Laissac Biathlon trail. Plusieurs courses adulte et enfant. Inscriptions en ligne sur Biathlon-trail.fr ou directement sur www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
9h30 DEPART
Accessible à partir de la catégorie Cadet
Lieu Laissac, 12310
Retrait des dossards à partir de 9h, le dimanche 18 janvier
Tir à la carabine laser sur cibles
Ravitaillement final pour tous

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
https://www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail 24  .

Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 9 50 25 02 29  action12@action12.fr

English :

The Action 12 association is organizing the Laissac Biathlon trail. Several races for adults and children. Online registration at Biathlon-trail.fr or directly at www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

German :

Der Verein Action 12 organisiert den Laissac Biathlon Trail. Mehrere Rennen für Erwachsene und Kinder. Anmeldungen online auf Biathlon-trail.fr oder direkt auf www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

Italiano :

L’associazione Action 12 organizza il percorso di biathlon di Laissac. Diverse gare per adulti e bambini. Iscrizioni online su Biathlon-trail.fr o direttamente su www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

Espanol :

La asociación Action 12 organiza el circuito de biatlón de Laissac. Varias carreras para adultos y niños. Inscripciones en línea en Biathlon-trail.fr o directamente en www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail

L’événement Laissac Biathlon Trail Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-11-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)