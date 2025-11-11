Laissac Biathlon Trail Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église
Laissac Biathlon Trail Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église dimanche 18 janvier 2026.
Laissac Biathlon Trail
Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif Hors frais de plateforme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
L’association Action 12 organise le Laissac Biathlon trail. Plusieurs courses adulte et enfant. Inscriptions en ligne sur Biathlon-trail.fr ou directement sur www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
9h30 DEPART
Accessible à partir de la catégorie Cadet
Lieu Laissac, 12310
Retrait des dossards à partir de 9h, le dimanche 18 janvier
Tir à la carabine laser sur cibles
Ravitaillement final pour tous
INSCRIPTIONS EN LIGNE
https://www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
Sévérac-l’Église Avenue de la Plaine Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 9 50 25 02 29 action12@action12.fr
English :
The Action 12 association is organizing the Laissac Biathlon trail. Several races for adults and children. Online registration at Biathlon-trail.fr or directly at www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
German :
Der Verein Action 12 organisiert den Laissac Biathlon Trail. Mehrere Rennen für Erwachsene und Kinder. Anmeldungen online auf Biathlon-trail.fr oder direkt auf www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
Italiano :
L’associazione Action 12 organizza il percorso di biathlon di Laissac. Diverse gare per adulti e bambini. Iscrizioni online su Biathlon-trail.fr o direttamente su www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
Espanol :
La asociación Action 12 organiza el circuito de biatlón de Laissac. Varias carreras para adultos y niños. Inscripciones en línea en Biathlon-trail.fr o directamente en www.action12.net/event/laissac-biathlon-trail
L’événement Laissac Biathlon Trail Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-11-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)