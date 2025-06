Laisse Dé Laisse – Exposition d’Élisabeth Wadecki – Galerie Gaïa – art contemporain Nantes 20 juin 2025 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 11:00 – 19:00

La fluidité des possibles. Élisabeth Wadecki s’imprègne des vibrations d’un paysage en perpétuelle transformation — celui des marais de la presqu’île de Rhuys. Par superpositions, transparences, ajouts et retraits, elle conçoit des œuvres où l’opacité et la matité de la toile joue avec le caractère translucide et satiné du calque. Ces jeux de matières, ces recouvrements successifs en appellent aux flux et reflux des marées. Comme un estran toujours changeant, les surfaces colorées s’étalent, s’étirent ou s’épaississent dans un jeu sémantique avec le phénomène de laisse de mer. Le geste joue des fluidités du médium acrylique dans un art du laisser-faire quand il faut accompagner l’évaporation de la masse infime d’une couleur, ou l’épaississement d’une autre. Exposition du 12 au 28 juin 2025 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 12 juin 2025 à 18h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

