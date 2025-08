Laissez danser les p’tits papiers Salle de spectacle La N°3 Riec-sur-Bélon

Laissez danser les p’tits papiers Salle de spectacle La N°3 Riec-sur-Bélon samedi 11 octobre 2025.

Laissez danser les p’tits papiers

Salle de spectacle La N°3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Danse contemporaine et chansons populaires.

3 danseuses et 1 danseur proposeront au public des danses improvisées sur des chansons populaires et des mots proposés par un spectateur.

Des petits papiers seront distribués à l’entrée au public ainsi qu’une liste de chansons populaires et toute la soirée les improvisations se succèderont en solo, duo, trio ou quatuor selon l’inspiration des artistes. La danse nous remplit de joie tout comme les chansons populaires qui déclenchent une émotion dès la première note, les mots nous parlent et nous transportent.

Une chanson + un mot = une création éphémère, interactions joyeuse et délurée ente public et artistes.

A la fin de la soirée, le public qui le souhaite se retrouve sur le dance floor pour danser ensemble sur les chansons populaires. .

Salle de spectacle La N°3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 83 16 79 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Laissez danser les p’tits papiers Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-07-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS