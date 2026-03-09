Laissez éclore votre créativité atelier parent-enfant Argentan

Laissez éclore votre créativité atelier parent-enfant

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

2026-04-22

Dans un cadre doux et bienveillant, venez avec votre enfant pour vous retrouver et explorer votre créativité à quatre mains ! .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

