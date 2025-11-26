» Laissez entrer la lumière ! »

Église du Sacré-Coeur Audincourt Doubs

A l’approche du solstice d’hiver, les jours sont plus courts, la lumière moins vive… les vitraux de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt sont là pour nous rappeler que lumière et couleurs sont toujours présentes même en cette fin d’automne.

Dans le cadre du festival Fernand Léger, les enfants sont invités à découvrir les vitraux que l’artiste Jean Bazaine a conçus pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt. Ils réalisent ensuite un petit vitrail s’en inspirant.

A partir de 7 ans. Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Église du Sacré-Coeur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

