Laissez la nature prendre soin de vous Route Départementale 140 Renwez

Laissez la nature prendre soin de vous

Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir comment le contact avec la nature peut contribuer à notre santé et à notre bien-être. A travers une animation puis un temps d’échange avec des intervenants, vous apprendrez également quelques gestes simples pour prévenir les maladies transmises par les tiques et certains insectes, afin de profiter des espaces naturels en toute sérénité. Inscription obligatoire au 03 24 42 90 57

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Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

Come and discover how contact with nature can contribute to our health and well-being. You’ll also learn how to prevent diseases transmitted by ticks and certain insects, so that you can enjoy nature in complete peace of mind. Registration required on 03 24 42 90 57

L’événement Laissez la nature prendre soin de vous Renwez a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme