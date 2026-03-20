Laissez la nature prendre soin de vous Route Départementale 140 Renwez
Laissez la nature prendre soin de vous Route Départementale 140 Renwez vendredi 29 mai 2026.
Laissez la nature prendre soin de vous
Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir comment le contact avec la nature peut contribuer à notre santé et à notre bien-être. A travers une animation puis un temps d’échange avec des intervenants, vous apprendrez également quelques gestes simples pour prévenir les maladies transmises par les tiques et certains insectes, afin de profiter des espaces naturels en toute sérénité. Inscription obligatoire au 03 24 42 90 57
.
Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover how contact with nature can contribute to our health and well-being. You’ll also learn how to prevent diseases transmitted by ticks and certain insects, so that you can enjoy nature in complete peace of mind. Registration required on 03 24 42 90 57
L’événement Laissez la nature prendre soin de vous Renwez a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme