Laissez les poireaux derrière les barreaux Centre Culturel Yves Furet La Souterraine jeudi 9 octobre 2025.

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Farces et rattrapes circassiennes par le Cirque Super.

Sur un espace circulaire réduit, un piano se déplace seul. Trois acrobates comédiens s’envolent, s’enflamment, se heurtent, repoussent les limites, disparaissent, brisent les clichés et s’interrogent sur les relations de pouvoir qui naissent entre eux.

Entre performance et magie, accompagnés par la mélodie du piano, ces trois paillasses offrent au public une lecture de la vie.

Tout public (à partir de 6 ans). Durée 1h. .

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

