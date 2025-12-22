Laissez-moi tranquille ! Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 20:30 –

Gratuit : non 14 € / 22 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Comédie de Catherine Praud et Rémi Viallet Quand le trio classique d’un boulevard se transforme en quatuor infernal ! Vouloir quitter sa femme est une chose. Y arriver en est une autre. François a dégoté une petite garçonnière pour passer la nuit tranquille avec sa maîtresse. Il a une grande nouvelle à lui annoncer : il quitte enfin sa femme ! Mais c’est sans compter sur Cédric, un locataire inattendu et à l’imagination débordante qui décide d’aider François et devient son pire cauchemar. Commence alors une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier… Mise en scène : Nathalie Hardouinavec Christine Anglio, Arnaud Schmitt et Rémi Viallet Représentations du 26 mars au 5 avril 2026 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr



