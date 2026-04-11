LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS Montpellier

Montpellier

LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Venez découvrir la magie des mots dans ce spectacle d’impro !

Dans une atmosphère de petite guinguette, quatre comédiens évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, seul élément de décor et source de lumière et de son.

Venez découvrir la magie des mots dans ce spectacle d’impro !

Dans une atmosphère de petite guinguette, quatre comédiens évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, seul élément de décor et source de lumière et de son.

Le public mène la barque avant le début du spectacle en notant sur des petits papiers les thématiques à partir desquelles les comédiens devront improviser. Au cours de la représentation, des contraintes pourront être imposées aux acteurs et serviront de guide à leurs improvisations.

Déroulé du spectacle

– Vous entrez dans la salle

– On vous donne un papier

– Vous n’avez pas de stylo

– Vous en cherchez un

– Vous écrivez un sujet sur le papier

– Vous barrez

– Vous recommencez

– Quelqu’un passe ramasser tout ça

– Le spectacle commence (enfin)

– Les comédiens entrent sur scène

– Vous applaudissez

– Ils improvisent des saynètes de quelques minutes

– Vous applaudissez encore

– Vous riez aussi

– Parfois, sur scène un comédien s’improvise à la musique et à la lumière

– Vous applaudissez encore

– Vous riez toujours

– D’autres fois, ils improvisent avec des contraintes

– C’est bizarre mais vous applaudissez

– C’est bizarre mais vous riez

– Puis votre sujet est tiré au sort

– Vous avez honte mais vous êtes content

– A un moment quelqu’un annonce que c’est la fin

– Vous applaudissez

– Vous applaudissez

– Vous avez mal aux mains

– Vous applaudissez quand même

– Vous avez trop mal aux mains

– Vous partez

– En rentrant chez vous, vous riez… Encore .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Come and discover the magic of words in this improv show!

In an atmosphere reminiscent of a small guinguette, four actors improvise around a ?carriole?, the only set element and source of light and sound.

L’événement LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER