Laissez-vous chanter Espagnac-Sainte-Eulalie Monastère de Notre-Dame de Val Paradis Espagnac-Sainte-Eulalie

Laissez-vous chanter Espagnac-Sainte-Eulalie Samedi 20 septembre, 16h00 Monastère de Notre-Dame de Val Paradis Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite chantée

Laissez-vous tenter par une visite insolite du village historique d’Espagnac en suivant notre guide conférencier et le comédien chanteur Roméo Boccara, dont les interventions donneront un relief particulier à la présentation du guide et à la beauté des lieux.

Monastère de Notre-Dame de Val Paradis 1 Salebio 46320 Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie Cette abbaye fut d’abord un prieuré de religieux fondé un peu avant 1151 par Bertrand de Griffeuil sur des terres appartenant au vicomte de Calvignac dont la statue du chevalier est reconnaissable aux armoiries de la famille se trouve dans le choeur de l’église d’Espagnac. Au début du XIIIe siècle, une dame du pays appelée Elisabeth obtint d’établir à Espagnac une communauté de femmes. A la fin du siècle, la première maison étant à moitié ruinée car construite trop près de l’eau, Aymeric d’Hébrard de Saint-Sulpice, évêque de Coïmbre au Portugal, fit bâtir un couvent neuf qui fut remis à la prieure le 16 mai 1293. Les vestiges de cette abbaye se retrouvent dans la porte fortifiée et les appartements de la prieure.

© Grand-Figeac, J. Morel