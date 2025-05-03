Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône Chalon-sur-Saône
Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône Chalon-sur-Saône samedi 6 septembre 2025.
Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône
Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-13
En compagnie d’un guide de l’Espace Patrimoine, découvrez Chalon-sur-Saône et son histoire
sous un angle inédit depuis le pont d’un bateau ! .
Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
English : Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône
German : Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône
Italiano :
Espanol :
L’événement Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I