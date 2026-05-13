Laissez vous conter la Nuit à l’Archéo’site, Archéo’site, Les Rues-des-Vignes

Laissez vous conter la Nuit à l’Archéo’site Samedi 23 mai, 19h00 Archéo’site Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

19h-20h

20h-21h

21h-22h

Soirée conte animée par Florence Rousseau dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. Embarquez pour un voyage captivant au coeur des légendes autour de la nuit de la Grèce antique au Moyen-Age.

️ Gratuit (Réservation obligatoire)

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

Samedi 23 mai agglodecambrai archéo’site