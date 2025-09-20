Laissez-vous conter la vallée de Munster ! Maison du Fromage Gunsbach

Laissez-vous conter la vallée de Munster ! Samedi 20 septembre, 18h30 Maison du Fromage European Collectivity of Alsace

Nombre de places limité, sur inscription. Durée : 1h (3 contes de 20 minutes)

Le Colporteur de Contes vous racontera l’origine burlesque du Munster, le patrimoine architectural de la vallée et les légendes d’altitude. Laissez-vous embarquer par sa voix, accompagnée de quelques notes d’accordéon.

Maison du Fromage 23 rue de Munster, 68140 Gunsbach Gunsbach 68140 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 77 90 00 https://maisondufromage-munster.com/ Visiter la maison du fromage, c’est partir à la découverte des traditions marcaires, de leurs outils et de leurs façons de vivre.

Les visites se font à heures fixes et permettent de voir un film de présentation de la vallée de Munster ainsi qu’un musée dans une grange gorgée d’histoire.

Vous finirez par une démonstration de fabrication traditionnelle et une dégustation. Joignable par réseau de bus et cyclable.

Parking voitures, camping car et bus.

© Colporteurdecontes