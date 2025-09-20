Laissez-vous conter la villa Koenig Villa Koenig Sainte-Marie-aux-Mines

Laissez-vous conter la villa Koenig Villa Koenig Sainte-Marie-aux-Mines samedi 20 septembre 2025.

Laissez-vous conter la villa Koenig 20 et 21 septembre Villa Koenig European Collectivity of Alsace

Rendez-vous devant l’Office de tourisme du Val d’Argent, au 41 rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines. Groupe limité à 25 personnes par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

La famille Koenig a bâti un empire industriel textile à Sainte-Marie-aux-Mines et fait construire de remarquables maisons de maître. Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite commentée de la villa Koenig, présentant des éléments de style Art déco, ainsi qu’une découverte de son jardin industriel.

Villa Koenig 43 Rue Wilson, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 58 80 50 »}] La colonisation de Sainte-Marie-aux-Mines débute avec la fondation du prieuré de Lièpvre en 762 et du monastère d’Echery vers 938, qui font appel aux Welsches pour défricher la vallée, tandis que l’église Sainte-Marie-Madeleine, citée dès 1078, marque l’origine de la commune.

La découverte de filons argentifères au Xe siècle attire le duc de Lorraine, qui impose son autorité et installe les sires d’Echery pour surveiller les mines, avant que la vallée ne soit partagée en 1399 entre les Ribeaupierre et le duché, séparant Sainte-Marie Alsace et Sainte-Marie Lorraine jusqu’à leur fusion en 1790. Puis, sous l’Annexion allemande (1871–1918), la ville se modernise avec de nombreux équipements, devient zone de front fortifiée durant la Première Guerre mondiale, et voit son tunnel transformé en usine souterraine par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, exploitant près de 2 000 déportés slovènes internés sur le site de l’actuelle cité scolaire.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CCVA