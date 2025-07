Laissez-vous conter les pierres du château de Marcillé-Robert 20/09/2025 Marcillé-Robert

samedi 20 septembre 2025.

Marcillé-Robert Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Le château de Marcillé-Robert rouvre ses portes après plusieurs années de chantier pour cristaliser ces ruines. Plongez dans la construction de cette forteresse du XIIe siècle lors de visites grâce aux maquettes et modélisations 3D et laissez voguer votre imaginaire grâce aux contes, légendes et balades commentée autour du monde médiéval.

Visites guidées à 14h et 16h .

Marcillé-Robert 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

