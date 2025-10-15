Laissez-vous conter Nuit Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers

15 octobre 2025

fin : 2025-10-15

2025-10-15

« Nuit » par la Cie Créa Spectacles

Une expérience inédite où les cinq sens des tout-petits et des plus grands seront mis en éveil dans ce spectacle immersif et sensoriel à l’intérieur du Créa’Bus !

Trois séances seront proposées 9h / 10h / 11h

De 0 à 5 ans .

Abbaye de Montivilliers, Montivilliers 76290, Seine-Maritime, Normandie

