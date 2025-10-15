Laissez-vous conter Nuit Montivilliers
mercredi 15 octobre 2025.
Laissez-vous conter Nuit
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
« Nuit » par la Cie Créa Spectacles
Une expérience inédite où les cinq sens des tout-petits et des plus grands seront mis en éveil dans ce spectacle immersif et sensoriel à l’intérieur du Créa’Bus !
Trois séances seront proposées 9h / 10h / 11h
De 0 à 5 ans .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 10
English : Laissez-vous conter Nuit
