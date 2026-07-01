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Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Nancy · Croismare

Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Nancy
Adresse
1 place Stanislas
Ville
54300 Croismare
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 (durée de la visite : 1h). Nombre de places limité

Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de ville de Nancy Meurthe-et-Moselle

11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 (durée de la visite : 1h). Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez exceptionnellement découvrir les espaces du XVIIIᵉ siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire, lors d’une visite commentée.

Hôtel de ville de Nancy 1 place Stanislas Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Venez exceptionnellement découvrir les espaces du XVIIIᵉ siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire, lors d’une visite commentée.

© Ville de Nancy

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