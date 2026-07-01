Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle, Hôtel de ville de Nancy, Croismare

Informations pratiques

Laissez-vous guider dans un hôtel de Ville et ses espaces du XVIIIᵉ siècle Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de ville de Nancy Meurthe-et-Moselle

11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 (durée de la visite : 1h). Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez exceptionnellement découvrir les espaces du XVIIIᵉ siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire, lors d’une visite commentée.

Hôtel de ville de Nancy 1 place Stanislas Croismare 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez exceptionnellement découvrir les espaces du XVIIIᵉ siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire, lors d’une visite commentée.

© Ville de Nancy