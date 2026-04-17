Criquetot-l’Esneval

Lait de mai à Criquetot-l’Esneval

Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Au cœur de Criquetot-l’Esneval, le 1er mai prend des airs de fête champêtre !

Venez partager un moment convivial autour du traditionnel lait de mai, découvrir une exposition de véhicules et tracteurs, et profiter d’une ambiance chaleureuse en famille. Entre saveurs locales et patrimoine roulant, tout est réuni pour bien commencer la journée… et c’est gratuit ! .

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie mairie@criquetotlesneval.fr

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English : Lait de mai à Criquetot-l’Esneval

L’événement Lait de mai à Criquetot-l’Esneval Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie