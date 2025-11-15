Lait splanade Croq’Festival Caen
Lait splanade Croq’Festival Caen samedi 15 novembre 2025.
Lait splanade Croq’Festival
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : 2025-11-15 to 2025-11-16
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 21:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, profitez de plusieurs ateliers savoureux assiettes de fromages, vache à traire, raclette bowl…
Les produits laitiers à l’honneur !
Cette année, la ville célèbre les produits laitiers au Croq’Festival !
Une occasion parfaite pour découvrir la richesse du terroir normand ! .
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie
English : Lait splanade Croq’Festival
On the Esplanade de l’Hôtel de Ville, enjoy several tasty workshops: cheese plates, cow milking, raclette bowl?
German : Lait splanade Croq’Festival
Auf der Esplanade des Rathauses können Sie an mehreren leckeren Workshops teilnehmen: Käseteller, Kuh melken, Raclette-Bowl?
Italiano :
Sull’Esplanade de l’Hôtel de Ville, potrete assistere a una serie di gustosi laboratori: taglieri di formaggi, mungitura delle mucche, ciotola per la raclette?
Espanol :
En la Esplanade de l’Hôtel de Ville, disfrute de una serie de sabrosos talleres: tablas de quesos, ordeño de vacas, raclette..
