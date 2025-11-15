Lait splanade Croq’Festival Caen

Lait splanade Croq’Festival

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, profitez de plusieurs ateliers savoureux assiettes de fromages, vache à traire, raclette bowl…

Les produits laitiers à l’honneur !

Cette année, la ville célèbre les produits laitiers au Croq’Festival !

Une occasion parfaite pour découvrir la richesse du terroir normand ! .

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Lait splanade Croq’Festival

On the Esplanade de l’Hôtel de Ville, enjoy several tasty workshops: cheese plates, cow milking, raclette bowl?

German : Lait splanade Croq’Festival

Auf der Esplanade des Rathauses können Sie an mehreren leckeren Workshops teilnehmen: Käseteller, Kuh melken, Raclette-Bowl?

Italiano :

Sull’Esplanade de l’Hôtel de Ville, potrete assistere a una serie di gustosi laboratori: taglieri di formaggi, mungitura delle mucche, ciotola per la raclette?

Espanol :

En la Esplanade de l’Hôtel de Ville, disfrute de una serie de sabrosos talleres: tablas de quesos, ordeño de vacas, raclette..

