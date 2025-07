Lait’Loges en Fête Lieu-dit Tertre des Loges Saint-Georges-le-Gaultier

Venez découvrir la Ferme Lait’Loges à Saint-Georges-le-Gaultier !

Le samedi 26 juillet, rendez-vous de 10h à 18h au Tertre des Loges à Saint-Georges-le-Gaultier pour la 5ème édition de Lait’Loges en Fête à la Ferme Lait’Loges !

Au programme marché de producteurs, fabrication de fromages, buvée des veaux, tours de tracteurs, tombola, tours de poneys (de 10h30 à 15h organisé par l’association Boogy Farme Vivre Nature), jeu gonflable et plein d’autres animations.

Buvette et restauration (avec la participation de l’Association des Bercons) sur place. Repas du midi sur réservation. .

Lieu-dit Tertre des Loges Ferme Lait’Loges Saint-Georges-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 56 94 23 contact@fermelaitloges.fr

English :

Come and discover the Lait’Loges farm in Saint-Georges-le-Gaultier!

German :

Entdecken Sie die Ferme Lait’Loges in Saint-Georges-le-Gaultier!

Italiano :

Venite a scoprire la fattoria Lait’Loges a Saint-Georges-le-Gaultier!

Espanol :

Venga a descubrir la granja Lait’Loges, en Saint-Georges-le-Gaultier

