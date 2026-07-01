Lait’Loges en Fête Lieu-dit Tertre des Loges Saint-Georges-le-Gaultier

Informations pratiques

Saint-Georges-le-Gaultier

Lait’Loges en Fête

Lieu-dit Tertre des Loges Ferme Lait’Loges Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir la Ferme Lait’Loges à Saint-Georges-le-Gaultier !

Le samedi 25 juillet, rendez-vous de 10h à 18h au Tertre des Loges à Saint-Georges-le-Gaultier pour la 6ème édition de Lait’Loges en Fête à la Ferme Lait’Loges !

Au programme marché de producteurs, fabrication de fromages, buvée des veaux, tours de tracteurs, tombola, tours de poneys (de 13h à 17h organisé par l’association Boogy Farme Vivre Nature), jeu gonflable et plein d’autres animations.

Buvette et snack sur place.

Repas du midi sur réservation au 06 36 56 94 23 (14,50€ par personne) préparé par la Maison Durand. .

Lieu-dit Tertre des Loges Ferme Lait’Loges Saint-Georges-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 56 94 23 contact@fermelaitloges.fr

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English :

Come and discover the Lait’Loges farm in Saint-Georges-le-Gaultier!

L’événement Lait’Loges en Fête Saint-Georges-le-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Alpes Mancelles