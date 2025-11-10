#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – L’accordéon dans tous les sens Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – L’accordéon dans tous les sens Le Baiser Salé Paris lundi 10 novembre 2025.

Pensée comme un espace de liberté, cette jam propose à l’accordéon de dialoguer avec le jazz sous toutes ses formes — du swing aux esthétiques plus contemporaines — tout en l’ouvrant à d’autres instruments. Un terrain d’expression riche et inattendu, où l’improvisation devient terrain de jeu.

Dans le même esprit d’inclusivité musicale, LaJamDeTousLesJazz élargit encore le spectre. Cette jam se veut un laboratoire sonore où tous les styles de jazz peuvent cohabiter : be-bop, fusion, groove, free jazz, musiques du monde, électro-jazz, etc. L’idée ? Casser les barrières stylistiques, favoriser la rencontre entre générations et encourager la prise de risque artistique. Chaque session est unique, nourrie par l’énergie des participants et le plaisir du jeu collectif.

Au-delà des sessions musicales, ces jams sont aussi des lieux de transmission, de rencontres et de découvertes. Elles participent à faire vivre le jazz comme une musique en mouvement, accessible, et toujours en dialogue avec son époque.

La jam de l’accordéon jazz met à l’honneur un instrument souvent sous-représenté dans les jams traditionnelles !

Le lundi 10 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-10T22:00:00+01:00

fin : 2025-11-11T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-10T21:00:00+02:00_2025-11-10T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/