#LaJamDeTousLesJazz La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 6 octobre 2025.

Rendez-vous donné aux amateurs de groove et de chaleur avec la Jam Latin Jazz. Percussionniste incontournable de la scène française (on l’a vu aux côtés de Michel Jonasz, Didier Lockwood ou Richard Bona), François transforme le club en un véritable carrefour des rythmes afro-cubains, brésiliens et caribéens. C’est le lieu idéal pour voir naître des solos endiablés, des rencontres inattendues et des improvisations pleines de feu. Musiciens pro ou amateurs, chacun peut monter sur scène et faire vibrer le public dans une ambiance festive et généreuse. Une jam ouverte, vivante, où le jazz se danse autant qu’il s’écoute.

Un incontournable du lundi soir à Paris pour quiconque aime la musique qui respire et qui bouge !

Le lundi 06 octobre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

