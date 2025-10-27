#LaJamDeTousLesJazz La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 27 octobre 2025.

Ce lundi au Baiser Salé, la scène s’embrase pour une jam vocale exceptionnelle menée par le toujours inspiré François Constantin, accompagné de la magnétique Sharon Doelwijt.

Sharon, c’est une voix qui caresse, qui frappe, qui improvise avec grâce. Entre jazz, soul et gospel, elle passe du murmure à l’embrasement avec une intensité rare. À ses côtés, François crée l’écrin rythmique parfait : chaleureux, libre, précis. Ensemble, ils tissent des instants de pure complicité, où chaque note devient émotion.Une jam de partage, de groove et d’inventivité vocale, où le public devient témoin d’une alchimie musicale unique. Et comme toujours : après le set d’ouverture, la scène est à vous !

Quand la voix devient instrument… et la jam, pure magie !

Le lundi 27 octobre 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

