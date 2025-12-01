#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 15 décembre 2025.

Depuis de nombreuses années, La Jam du Lundi s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz, les musiciens passionnés et les curieux en quête de belles découvertes musicales. Portée avec passion, générosité et exigence par le percussionniste François Constantin, cette jam est bien plus qu’une simple scène ouverte : c’est un véritable laboratoire d’expression artistique, un lieu de transmission, et une fête hebdomadaire de la musique vivante.

Créer un espace de liberté, d’écoute et de rencontre. Offrir aux jeunes talents comme aux musiciens confirmés un terrain de jeu musical propice à l’improvisation. Célébrer tous les jazz, sans frontières ni étiquettes, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Résultat ? Des soirées inoubliables, des instants de grâce, des rencontres inattendues, et une communauté fidèle qui, chaque lundi, répond présente. La Jam a vu passer de nombreux artistes, certains devenus incontournables de la scène française et internationale. Elle est aujourd’hui reconnue comme une véritable institution du jazz à Paris.

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro…

Le lundi 15 décembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T22:00:00+01:00

fin : 2025-12-16T00:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-15T21:00:00+02:00_2025-12-15T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/