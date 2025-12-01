#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 22 décembre 2025.

Le Latin Jazz est bien plus qu’un simple sous-genre : c’est une fusion qui a profondément marqué l’histoire du jazz américain. Né du mariage passionné entre les rythmes afro-cubains et les harmonies du jazz, ce style a su insuffler une énergie nouvelle et une couleur rythmique unique à la musique américaine, ouvrant la voie à des improvisations des légendes comme Tito Puente, Dizzy Gillespie ou Mongo Santamaría ont fait du Latin Jazz une référence mondiale, symbole de diversité et d’ouverture culturelle.

Une session avec des tueurs qui accompagnent François Constantin, garant du groove et de la tradition : finesse et la puissance de Ludovic de Preissac, chaleur et profondeur à chaque note avec le trombone de Michael Joussein, solidité rythmique avec Manu Marchés un vrai pilier du son.

Bougez, bougez, au rythme des congas, des trombones chaleureux, des lignes de basse entraînantes et du piano incandescent.

Des soirées inoubliables, des instants de grâce, des rencontres inattendues, et une communauté fidèle qui, chaque lundi, répond présente. La Jam a vu passer de nombreux artistes, certains devenus incontournables de la scène française et internationale. Elle est aujourd’hui reconnue comme une véritable institution du jazz à Paris.

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro…

Le lundi 22 décembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

