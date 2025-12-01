#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz prend une dimension résolument vibrante avec deux artistes feminines d’exception : Virginia Constantine et Joanne Dolly, réunies autour de François Constantin à la baguette percussive. Sur scène, une alchimie rare : William Lecomte au piano, Joanne à la contrebasse, Virginia au micro, et François qui fait groover l’ensemble. Une jam swing d’impro, fidèle à l’esprit libre de La Jam du Lundi.

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, une chose reste certaine : les jams vocales continuent de faire vibrer les cœurs et les cordes vocales. Entre harmonies improvisées et connexions intimes, ces rendez-vous sont devenus bien plus qu’un simple moment musical, ce sont des instants suspendus, des bulles d’émotion partagées.

En cette fin d’année, entre gratitude et impatience de ce que 2026 apportera, les jams vocales résonnent comme un rappel simple et beau : tant qu’on a une voix, on a quelque chose à offrir.

Des soirées inoubliables, des instants de grâce, des rencontres inattendues, et une communauté fidèle qui, chaque lundi, répond présente. La Jam a vu passer de nombreux artistes, certains devenus incontournables de la scène française et internationale. Elle est aujourd’hui reconnue comme une véritable institution du jazz à Paris.

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro…

Le lundi 29 décembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

