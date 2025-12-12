#LaJamDeTOUSLesJazz, c’est un set de concert et un jam de rencontres musicales improvisées : la façon la plus conviviale de faire de la musique !

L’harmonica est un instrument très rare dans le jazz, il n’en reste pas moins l’un des plus expressifs et puissants émotionnellement. Pour cette jam François Constantin s’entoure de Laurent Maur qui en est l’un des représentants les plus accomplis et sollicités actuellement. Avec Clément simon à l’orgue et Curtis Efoua à la batterie, cette soirée promet d’être un vrai petit bijou de jam pimenté par l’harmonica qui viendra mettre sa petite touche unique.

Des soirées inoubliables, des instants de grâce, des rencontres inattendues, et une communauté fidèle qui, chaque lundi, répond présente. La Jam a vu passer de nombreux artistes, certains devenus incontournables de la scène française et internationale. Elle est aujourd’hui reconnue comme une véritable institution du jazz à Paris.

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble !

Le lundi 19 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T22:00:00+01:00

fin : 2026-01-20T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-01-19T21:00:00+02:00_2026-01-19T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260119 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale