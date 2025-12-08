#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial John Scofield Le Baiser Salé Paris
#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial John Scofield Le Baiser Salé Paris lundi 8 décembre 2025.
Un hommage à l’un des géants de la guitare jazz : John Scofield. De ses débuts aux côtés de Miles Davis à ses projets fusion, funk, groove ou plus acoustiques, Scofield a toujours repoussé les limites du genre avec un son inimitable, un phrasé incisif, et une liberté totale d’expression.
François Constantin (percussions & direction) vous invite à (re)découvrir l’univers de Scofield, porté par une équipe de musiciens exceptionnels, tous dignes de cet hommage.
Première partie dédiée aux compositions et à l’esprit de Scofield, suivie de la traditionnelle jam ouverte, où toutes les rencontres musicales sont possibles !
Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro… Une véritable explosion de créativité, mêlant pros reconnus et musiciens passionnés venus « faire le bœuf ».
Le lundi 08 décembre 2025
de 21h00 à 23h00
gratuit sous condition Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
