#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial John Scofield Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial John Scofield Le Baiser Salé Paris lundi 8 décembre 2025.

Un hommage à l’un des géants de la guitare jazz : John Scofield. De ses débuts aux côtés de Miles Davis à ses projets fusion, funk, groove ou plus acoustiques, Scofield a toujours repoussé les limites du genre avec un son inimitable, un phrasé incisif, et une liberté totale d’expression.

François Constantin (percussions & direction) vous invite à (re)découvrir l’univers de Scofield, porté par une équipe de musiciens exceptionnels, tous dignes de cet hommage.

Première partie dédiée aux compositions et à l’esprit de Scofield, suivie de la traditionnelle jam ouverte, où toutes les rencontres musicales sont possibles !

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro… Une véritable explosion de créativité, mêlant pros reconnus et musiciens passionnés venus « faire le bœuf ».

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro… Une véritable explosion de créativité, mêlant pros rec

Le lundi 08 décembre 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-08T22:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-08T21:00:00+02:00_2025-12-08T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/