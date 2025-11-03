#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial Wynton Marsalis Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Constantin – Spécial Wynton Marsalis Le Baiser Salé Paris lundi 3 novembre 2025.

Une équipe de choc pour célébrer, explorer l’univers riche et audacieux, entre tradition et modernité, et l’héritage musical de cet énorme musicien.

Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi ! C’est le rendez-vous musical incontournable du Baiser Salé. Un espace de liberté, d’improvisation et de partage où les talents se rencontrent et se répondent dans une ambiance chaleureuse.

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro… Une véritable explosion de créativité, mêlant pros reconnus et musiciens passionnés venus « faire le bœuf ».

Place à une spéciale référence à l’immense Wynton Marsalis, trompettiste virtuose, compositeur et ambassadeur infatigable du jazz !

Le lundi 03 novembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

