Nées du métissage, les musiques et danses du Maloya et Séga font partie intégrante du patrimoine réunionnais et de l’océan indien. Elles n’ont jamais cessé d’évoluer au fil des siècles : la fusion des apports afro-malgaches a fait naître le maloya, alors que la créolisation des héritages afro-malgaches et européens engendra le Séga. Une jam aux accents chantants, dansants et flamboyants. Des artistes qui mêlent à leur musique, leurs origines et leurs cultures. Arnaud Dolmen fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui perpétuent et modernisent l’héritage musical des rythmes caribéens et Jerry Léonide, gagnant du concours Piano Solo du festival de Jazz de Montreux en 2013 délivre un phrasé et des mélodies teintées de musiques africaines.

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

Le lundi 26 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

