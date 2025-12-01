#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Costantin – Le Brésil à l’affiche Le Baiser Salé Paris

Le rendez-vous incontournable du lundi soir au Baiser Salé avec une édition ensoleillée dédiée aux rythmes du Brésil ! À la croisée des grooves de la samba, de la saudade de la bossa nova et des effusions jazz, cette jam session vous plonge dans l’âme vibrante de la musique populaire brésilienne (MPB).

Catia Werneck, voix suave et authentique du Brésil nous propose une première partie aux couleurs tropicales, suivie d’une jam ouverte à tous. Ici, les frontières musicales tombent, les styles se mêlent, et la scène devient un espace de liberté, d’improvisation et de rencontre.

Animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro… Une véritable explosion de créativité, mêlant pros reconnus et musiciens passionnés venus « faire le bœuf ».

Véritable laboratoire humain et musical, où se mêlent talent, passion, générosité, public, qui vit la musique proche de la scène, dans une atmosphère intime et électrique.

Le lundi 01 décembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/