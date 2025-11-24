#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Costantin – Spécial Blues Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Costantin – Spécial Blues Le Baiser Salé Paris lundi 24 novembre 2025.

Une soirée entièrement dédiée au blues, ce genre fondateur qui a influencé toutes les musiques populaires du XXe siècle, du jazz au rock en passant par la soul et le funk. Né dans les champs de coton du Sud des États-Unis, le blues est à la fois cri de révolte, chant de peine, mais aussi espace de liberté et d’improvisation. Des figures mythiques comme Robert Johnson, Bessie Smith, Muddy Waters ou Howlin’ Wolf ont posé les bases de ce langage musical, qui a ensuite nourri des générations entières d’artistes, de Jimi Hendrix à Etta James, en passant par Eric Clapton, Janis Joplin, ou encore Nina Simone.

Cette semaine, François Constantin nous embarque dans une édition Spéciale Blues, hommage vibrant à l’essence de cette musique viscérale, qui a nourri toutes les grandes révolutions du jazz, du rock, et de la soul.

Pour faire résonner cette émotion brute et universelle, une équipe exceptionnelle !

Un premier set plein d’énergie, de feeling et de liberté, suivi d’une jam ouverte à tous les musiciens désireux de faire vivre la musique.

Le lundi 24 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

