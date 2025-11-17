#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Costantin – Spécial Wayne Shorter Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz La Jam du lundi de François Costantin – Spécial Wayne Shorter Le Baiser Salé Paris lundi 17 novembre 2025.

Une soirée unique pour célébrer l’immense héritage musical de Wayne Shorter, maître du saxophone et compositeur visionnaire. Dans l’esprit du partage et de l’improvisation, François Constantin rassemble une formation d’exception pour une jam session ouverte et inspirée. Une équipe de haut vol pour revisiter l’univers de Shorter et en faire le point de départ d’un voyage musical libre, chaleureux, et audacieux.

Figure majeure du jazz moderne, compositeur visionnaire, saxophoniste d’exception et éternel explorateur des possibles, Wayne Shorter a laissé une empreinte indélébile sur plusieurs générations de musiciens. De ses envolées lyriques avec Art Blakey, à sa période électrique avec Weather Report, en passant par sa collaboration mythique avec Miles Davis, sa musique n’a cessé de repousser les frontières du genre.

Cette jam est une célébration collective de son héritage, une invitation à revisiter son œuvre, à s’en inspirer, à la faire vivre – dans la spontanéité, l’improvisation et la communion qui font l’essence même du jazz.

Les jams sont des rendez-vous chaleureux où la musique se vit dans l’instant, ambiance à la fois festive, bienveillante, ouverte à toutes les expressions, avec des musiciens de tous horizons qui s’y retrouvent pour partager, explorer et improviser.

Véritable laboratoire humain et musical, où se mêlent talent, passion, générosité, public, qui vit la musique proche de la scène, dans une atmosphère intime et électrique.

Le lundi 17 novembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

