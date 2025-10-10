Lakshmi Parthasarathy Athreya – Bharatanatyam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

Lakshmi Parthasarathy Athreya – Bharatanatyam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris vendredi 10 octobre 2025.

Lakshmi Parthasarathy Athreya, danseuse de Bharatanatyam, est lauréate du prestigieux Sangeet Natak Akademi Bismillah Khan Yuva Puraskar. Disciple principale de Guru Smt. Chitra Visweswaran, Lakshmi allie tradition et sensibilité contemporaine grâce à ses propres chorégraphies raffinées. Architecte de formation, elle propose une approche multidimensionnelle de la danse classique indienne. Basée à Chennai, elle dirige Pravaaha – Centre for Movement, où elle encadre de jeunes danseurs et partage le riche héritage du Bharatanatyam à travers des spectacles, des ateliers et des conférences et démonstrations.

Ce spectacle est un voyage au travers de chorégraphies qui font écho aux couches profondes de mon être. Chaque pièce est à la fois une réflexion et une révélation…

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h30 à 21h45

payant tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 15 EUR

plein tarif : 20 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

