LALA SAGNA à Besançon Le Scènacle Besançon jeudi 26 mars 2026.
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Armez-vous de vos meilleurs (et pires) souvenirs d’école !
Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit.
Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation. .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
