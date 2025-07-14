LALA SAGNA à Besançon Le Scènacle Besançon

LALA SAGNA à Besançon

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Armez-vous de vos meilleurs (et pires) souvenirs d’école !

Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit.

Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation. .

