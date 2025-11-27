LALA SAGNA – Le Point Virgule Paris

LALA SAGNA Début : 2026-01-14 à 19:00. Tarif : – euros.

« La grande classe » Armez-vous de vos meilleurs (et pires) souvenirs d’école ! Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour et stand-uppeuse la nuit. Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle : un retour en enfance à travers des anecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, une réflexion acérée et critique sur l’éducation.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75