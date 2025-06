Lala’itou spectacle musical hautement participatif Les Ecurets Auvers-le-Hamon 6 juillet 2025 19:00

Sarthe

Lala’itou spectacle musical hautement participatif Les Ecurets Le moulin des Ecurets Auvers-le-Hamon Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 19:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

LaLa’itou est un spectacle en chansons, qui se passe avec vous, à peu près n’importe où ! Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et un accordéon pour faire valser le répertoire et le pavé.

Un spectacle… avec vous

LaLa’itou est un spectacle en chansons, qui se passe avec vous, à peu près n’importe où ! Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et un accordéon pour faire valser le répertoire et le pavé. Un prompteur à roulettes pour ne perdre personne en route et pouvoir chanter ensemble à plein poumons !

Un répertoire… passe partout

Les chansons passe-partout, c’est celles qui traversent les générations celle qui rappelle à Juliette les voyages en voiture avec mamie, à Léon son premier camion, à Zoé son premier baiser… De Dalida à Brel en passant par Lapointe ou Piaf….celles dont on voudrait connaître les paroles pour pouvoir se retrouver au comptoir, à table, dans la rue et partager avec simplicité ce qui nous rassemble souvent au-delà des générations et des cultures le plaisir de chanter !

Chanter, à 3, à 10 ou à 100, c’est cultiver nos chants communs…

… et on en a bien besoin !

Avec la compagnie Dicila

www.compagniedicila.fr

lalaitou@compagniedicila.fr

Au chapeau

Suivi d’un repas partagé chacun amène quelque chose .

Les Ecurets Le moulin des Ecurets

Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

LaLa?itou is a show of songs that can be performed with you, just about anywhere! Three voices to set the mood and get your vocal chords moving. A guitar and an accordion to waltz through the repertoire and the pavement.

German :

LaLa?itou ist eine Show mit Liedern, die mit Ihnen an fast jedem Ort stattfinden kann! Drei Stimmen geben das Tralala und laden Sie ein, Ihre Stimmbänder ohne Komplexe vibrieren zu lassen. Eine Gitarre und ein Akkordeon, um das Repertoire und das Pflaster zum Tanzen zu bringen.

Italiano :

LaLa?itou è uno spettacolo di canzoni che possono essere eseguite con voi, ovunque! Tre voci per creare la scena e far vibrare le corde vocali. Una chitarra e una fisarmonica per far ballare il repertorio e il pavimento.

Espanol :

LaLa?itou es un espectáculo de canciones que se pueden interpretar contigo, ¡en cualquier lugar! Tres voces para ambientar y hacer vibrar las cuerdas vocales. Una guitarra y un acordeón para hacer vibrar el repertorio y el pavimento.

L’événement Lala’itou spectacle musical hautement participatif Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2025-06-24 par CDT72