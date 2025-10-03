L’album jeunesse une passion française Médiathèque Municipale de Lavelanet 1 Place Henry Dunant 09300 Lavelanet Lavelanet

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

L’album Jeunesse une passion française

Une promenade dans l’univers de l’album, d’hier et d’aujourd’hui

Le livre destiné aux enfants a subi plusieurs mues profondes avant de devenir l’album contemporain qu’on connait aujourd’hui.

Ni tout à fait livre d’images, ni illustré, ni BD, l’album a hérité de tous ces prédécesseurs pour devenir un objet livre spécifique, qui imbrique texte et images de façon inextricable.

Cette exposition propose une promenade dans l’univers de l’album, à travers des ouvrages d’une grande diversité.

Y sont présentés plus de 120 ouvrages d’artistes francophones publiés par 36 éditeurs jeunesse, depuis les grands groupes jusqu’aux petites maisons d’édition les plus pointues.

L’exposition, composée de 10 Roll-up autoportants, se déploie sur 10 chapitres thématiques :

Une illustre lignée – L’objet livre – Au pluriel des styles – Du noir et des couleurs – Des bébés, des ados… – Documentaires tous azimuts – Conte remix – Sans mots – Artistes à plusieurs voix – Le livre en jeu

Réalisation : Pascal Humbert

