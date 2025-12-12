L’ALCHIMIE DU BONHEUR – LA LUNA NEGRA Bayonne

L’ALCHIMIE DU BONHEUR Début : 2026-04-08 à 15:00. Tarif : – euros.

À chaque problème, sa soluce !!! Telle est la devise du professeur Inventimus. Ses découvertes révolutionnent en effet le quotidien du monde entier. Mais quand on lui demande la formule du bonheur, sa créativité en prend un coup. Trouvera-t-il la bonne alchimie ? Une comédie magique originale qui questionne, non sans humour, sur notre monde.ÉLU SPECTACLE MAGIQUE DE L’ANNEE 2024- 2025 catégorie jeune public par la Fédération Française des Artistes PrestidigitateursAvec Sébastien DelsautDurée : 1h À partir de 5 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64