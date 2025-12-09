L’Algérie romaine

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-02 18:00:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Conférence sur le thème de l’archéologie par Gérard Coulon, conservateur en chef honoraire du Patrimoine.

Cette conférence est le récit d’un voyage d’une dizaine de jours effectué par le conférencier en mai 2024, à la découverte des villes romaines de l’Algérie. On y admirera des sites méconnus, comme Guelma, Khémissa ou Tiddi, et, bien sûr, on s’attardera sur des villes célébrissimes comme Djemila, Tipasa chère à Albert Camus et, surtout, Timgad, la Rome africaine, fondée en 100 par l’empereur Trajan. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

Lecture on the theme of archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

L’événement L’Algérie romaine Le Blanc a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Brenne