L’ALIGOFEST MIN Toulouse

L’ALIGOFEST

MIN 146 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

C’est LE nouveau rendez-vous des Toulousains amateurs de convivialité, de bonne humeur et de plaisirs simples ! Au menu Aligot-Saucisse à volonté, musique, sport, jeux et ambiance du Sud-Ouest !

Pour cette première édition, le festival s’associe au Toulouse Olympique XIII pour un défi totalement inédit Établir le record du monde de consommation d’Aligot-Saucisse sur un week-end !

Au programme Aligot-Saucisse à volonté (forcément), buvettes, initiation au rugby à 13, terrain de pétanque, jeux, retransmission sportive du match de l’équipe de France de rugby le samedi soir, DJ sets de collectifs locaux, bandas et animations. De quoi célébrer la convivialité toulousaine dans toute sa générosité ! L’ambiance s’annonce aussi chaude que l’aligot

Bon à savoir Face à l’affluence, l’événement culinaire initialement prévu au stade Arnauné déménage au MIN. .

MIN 146 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

It’s THE new meeting place for Toulousans who love conviviality, good humour and simple pleasures! On the menu: all-you-can-eat Aligot-Saucisse, music, sports, games and South-Western ambience!

German :

Dies ist DER neue Treffpunkt für alle Toulouser, die Geselligkeit, gute Laune und einfache Freuden lieben! Auf der Speisekarte: Aligot-Wurst nach Belieben, Musik, Sport, Spiele und die Atmosphäre des Südwestens!

Italiano :

Questo è il nuovo evento per gli abitanti di Tolosa che amano la convivialità, il buon umore e i piaceri semplici! Nel menù: Aligot-Saucisse a volontà, musica, sport, giochi e un’atmosfera da Sud-Ovest!

Espanol :

La nueva cita de los tolosanos amantes de la convivencia, el buen humor y los placeres sencillos En el menú: Aligot-Saucisse a voluntad, música, deporte, juegos y ambiente del Suroeste

L’événement L’ALIGOFEST Toulouse a été mis à jour le 2025-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE