Lalilo Bléré Opéra de Poche Bléré

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Samedi 11 octobre à 20 h, le Hangar, 18 bis quai Bellevue, accueille le spectacle musical Lalilo, accessible dès 8 ans. Imaginé par le compositeur Christopher Lacassagne, il mêle exigence artistique et accessibilité, à la manière d’un conte fantastique. Le public suit l’histoire de Lalilo, un rebelle solitaire qui choisit d’écouter son cœur plutôt que de se plier aux attentes du monde. Entre poésie, voix envoûtante et rencontres inattendues, il trouve refuge dans un théâtre enchanteur, accepte sa différence et découvre la liberté d’être soi.

Tarifs 14 € adulte, gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap. Pass 2 jours 24 €, pass 3 jours 30 €.

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

