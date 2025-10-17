LALILO Langeais

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:45:00

Plus de 300 spectateurs rassemblés au cœur d’un lieu d’exception pour une soirée lyrique hors du temps…

Dans un ballet visuel et sonore, mêlant vidéo, musique live et danse, Lalilo se déploie tel un tableau vivant, invitant le spectateur à plonger dans les méandres de l’imaginaire. C’est une odyssée lyrique, une exploration de l’existence à travers les yeux de Lalilo. 13 .

3 rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 71 23 05 culture@langeais.fr

English:

More than 300 spectators gathered in the heart of an exceptional venue for a timeless opera evening?

German:

Mehr als 300 Zuschauer versammelten sich an einem außergewöhnlichen Ort, um einen zeitlosen Opernabend zu erleben?

Italiano:

Più di 300 spettatori si sono riuniti nel cuore di un luogo eccezionale per una serata d’opera senza tempo?

Espanol:

Más de 300 espectadores se reunieron en el corazón de un recinto excepcional para disfrutar de una velada atemporal de ópera?

