L’alimentation en Aquitaine à l’époque romaine  Musée de Borda Dax

L’alimentation en Aquitaine à l’époque romaine

Musée de Borda 24 rue Cazade Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Découvrez les pratiques alimentaires des Romains, du producteur au consommateur, par le prisme des aliments, des arts de la table et des réseaux commerciaux concernés.

Avec Brice Ephrem (archéologue, CNRS) .

Musée de Borda 24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

