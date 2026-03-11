L’alimentation en Aquitaine à l’époque romaine Musée de Borda Dax
L’alimentation en Aquitaine à l’époque romaine
Musée de Borda 24 rue Cazade Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Découvrez les pratiques alimentaires des Romains, du producteur au consommateur, par le prisme des aliments, des arts de la table et des réseaux commerciaux concernés.
Avec Brice Ephrem (archéologue, CNRS) .
Musée de Borda 24 rue Cazade Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr
