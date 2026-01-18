L’alimentation et son commerce au cours des âges en Thouarsais Station T Thouars

L’alimentation et son commerce au cours des âges en Thouarsais

L’alimentation, thème prisé par les historiens, est révélateur pour l’Homme. Les guides conférenciers de Thouars, Sabine Blugeon et Sébastien Maurin détailleront ce passé allant du commerce très local au Néolithique jusqu’au supermarché et à la mondialisation au XXème siècle.

Au fil du temps, l’alimentation est un sujet permanent de préoccupation et de fait un thème prisé des historiens car il est révélateur, pour l’Homme, de ses découvertes, de son quotidien et de ses évolutions économiques et sociale. En Thouarsais, les sources archéologiques, écrites et iconographiques apportent de riches enseignement sur notre passé alimentaire et sa distribution. Les guides conférenciers de Thouars, Sabine Blugeon et Sébastien Maurin détailleront ce passé allant du commerce très local au Néolithique jusqu’au supermarché et à la mondialisation au XXème siècle. .

Food, a favorite theme of historians, reveals much about mankind. Thouars’ tour guides, Sabine Blugeon and Sébastien Maurin, will detail this past, from the very local trade of the Neolithic to the supermarket and globalization of the 20th century.

