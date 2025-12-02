L’alimentation femme enceinte Périscolaire Aulnois-sur-Seille

L’alimentation femme enceinte Mardi 2 décembre, 09h30 Périscolaire Moselle

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T09:30:00 – 2025-12-02T11:00:00

Fin : 2025-12-02T09:30:00 – 2025-12-02T11:00:00

Périscolaire 57 rue du Château – Aulnois-sur-seille Aulnois-sur-Seille 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0656787911 »}]

Venez participer à l’atelier sur l’alimentation de la femme enceinte avec Sophie HANESSE