La French Génarale L’Alimentation Générale Paris 29 juin 2025

La French Générale est de retour à l’Alim, avec son répertoire anecdotique et intemporel des plus grands classiques de la chanson française..

Une soirée qui s’annonce mouvementée avec le répertoire musical de GRANDPAMINI – DJ TAGADA , trois Dj’s à l’âme festive et grands spécialistes de l’animation et la bonne ambiance. Rap, hip-hop, électro, zouk et remix des plus grands classiques et tubes de la chanson française, tout le monde y trouvera son compte. On vous donne donc rendez-vous à partir de 23h00, jusqu’au lever du jour.

Le samedi 28 juin 2025

de 23h59 à 05h00

payant prévente : 9 EUR Public adultes.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2KI0c9uUL https://fb.me/e/2KI0c9uUL

Le tour du globe de la chanson française et francophone RAP – ROCK – CHANSON – ZOUK – MASHUPS et GRANDS CLASSIQUES