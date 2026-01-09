Lalique Moder Trail

29 Rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Découvrez la 1ère édition du Lalique Moder Trail à Wingen sur Moder

La 1ère édition du Lalique Moder Trail vous attend à Wingen sur Moder. 2 parcours fun de 14 et 25 km, dynamiques avec des sous-bois incroyables, de beaux points de vue. .

29 Rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est runinwingen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the 1st edition of the Lalique Moder Trail in Wingen sur Moder

L’événement Lalique Moder Trail Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre