Lalique Moder Trail Wingen-sur-Moder
Lalique Moder Trail Wingen-sur-Moder dimanche 15 mars 2026.
Lalique Moder Trail
29 Rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Découvrez la 1ère édition du Lalique Moder Trail à Wingen sur Moder
La 1ère édition du Lalique Moder Trail vous attend à Wingen sur Moder. 2 parcours fun de 14 et 25 km, dynamiques avec des sous-bois incroyables, de beaux points de vue. .
29 Rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est runinwingen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the 1st edition of the Lalique Moder Trail in Wingen sur Moder
L’événement Lalique Moder Trail Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre